‘Ziggo-lus’ voor bouwverkeer Ring-Zuid gaat dicht: vrachtwagens weer via Europapark, fietsers moeten omrijden

Kaart via Aanpak Ring-Zuid

Komende zondag gaat de tijdelijke route voor bouwverkeer vanaf het Winschoterdiep naar de bouwplaats voor de nieuwe zuidelijke ringweg bij het Europaplein dicht. Dat betekent dat alle bouwverkeer weer via parkeerterrein P2 en het Europapark naar de bouwplaats moet. Vanwege de veiligheid zullen fietsers daarom om moeten rijden via het Oude Winschoterdiep.

De bouwroute, die door Aanpak Ring-Zuid 0ok wel de ‘Ziggo-lus’ wordt genoemd, gaat dicht omdat deze nu in de weg ligt. Aannemerscombinatie Herepoort is zo goed als klaar met het betonwerk voor de oostelijke kuip waar straks de zuidelijke ringweg doorheen loopt. Waar nu de Ziggo-lus loopt, wil Herepoort gaan beginnen met de toekomstige aansluiting van de huidige ringweg met de nieuwe verdiepte ligging.

Bouwverkeer moet daarom weer via de ‘oude route’ gaan rijden, die tot en met maart 2021 werd gebruikt door de vrachtwagens. Dat betekent dat het bouwverkeer vanaf zondag weer via de Boumaboulevard, de Van Elmptstraat en het Winschoterdiep rijdt richting de bouwplaats. Terug rijdt het bouwverkeer via het Winschoterdiep, de Eelkemastraat en de Tonkensstraat.

Fietsers moeten omrijden

Tot eind 2023 gaat het om zo’n 5 tot 15 vrachtwagens per dag en dat is niet veilig voor fietsers, aldus Aanpak Ring-Zuid: “Aan de noordkant van het Europapark maken fietsers nu nog gebruik van de rijbaan op het Winschoterdiep. Het bouwverkeer heeft daar in de bochten de volledige weg nodig. Daardoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan met fietsers.”

Daarom wordt de rijbaan van het Winschoterdiep afgesloten voor fietsers. Tot maart 2024 worden zij omgeleid via het fietspad langs het Oude Winschoterdiep. Vanaf 22 mei kunnen fietsers ook gebruik maken van het nieuwe fietspad langs de Europaweg.