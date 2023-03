Ziekenboeg bij FC Groningen loopt langzaam leeg in aanloop naar Heerenveen

nieuws

Foto Andor Heij.

FC Groningen kan aanstaande zondag in het thuisduel tegen SC Heerenveen weer beschikken over aanvaller Oliver Antman en verdediger Mads Bech Sørensen. Beide spelers kwamen in de wintertransferperiode naar Groningen.

Isak Määttä is er na een schorsing ook weer bij. Florian Krüger is een vraagteken en de langdurig geblesseerden Paulos Abraham en Daleho Irandust zijn sowieso afwezig.

FC Groningen moet punten gaan pakken om degradatie te ontlopen. “Je merkt dat de spanning oploopt. De wedstrijd leeft niet alleen bij de supporters, ook bij spelers en staf is het besef er dat de belangen voor de derby groot zijn”, aldus trainer Dennis van der Ree.

De wedstrijd begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.