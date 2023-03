Zeven fracties zetten handtekening onder Regenboog Stembusakkoord: “Meer acceptatie voor LHBTI+’ers”

nieuws

Foto: CDA Groningen

Meer acceptatie voor LHBTI+’ers. Dat is het doel van het Regenboog Stembusakkoord dat zaterdag door zeven fracties in de Provinciale Staten werd ondertekend.

“Verander niet zodat mensen je aardig vinden. Wees wie je bent en de juiste mensen zullen van je houden zoals je bent.” Dat waren de woorden die Statenlid Robert de Wit in 2017 in Provinciale Staten sprak. Het CDA zette zaterdag naast de fracties van GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, SP en Volt haar handtekening onder het akkoord. De Wit noemt het belangrijk: “In mei 2017 werd Groningen een Regenboogprovincie. Maar de verantwoordelijkheid gaat verder dan het hijsen van de regenboogvlag. Er is op het gebied van acceptatie en veiligheid van LHBTI+’ers nog veel verbetering vatbaar in onze provincie.” Melissa van Hoorn ondertekende namens GroenLinks het akkoord: “Hiermee spreken wij, en de andere partijen, zich uit voor een diverse en inclusieve provincie zonder discriminatie.”

Maar wat gaat er precies gebeuren? De partijen geven met de handtekening aan dat ze tijdens de komende vier jaar in Provinciale Staten zich gaan inzetten om de emancipatie te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. Dit kan door LHBTI+-beleid te ontwikkelen. Beleid op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld. Maar ook willen de partijen dat er niet bij elk formulier van de provincie gevraagd gaat worden naar het geslacht, en moeten inwoners gender-inclusief aangesproken worden. De partijen die hun handtekening hebben gezet hebben aangegeven dat LHBTI+ onderdeel moet worden van de portefeuille van een gedeputeerde.