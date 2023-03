Zaterdag eerst nog kans op een bui, zondag veel zon, volgende week rustig weer bij 9 graden

Foto: Robert van der Veen

Zaterdag is er veel bewolking met vooral eerst zo nu en dan wat (lichte) regen. Later op de avond komen er opklaringen. Het wordt 8 of 9 graden bij een matige noordoostenwind, kracht 3 tot 4. In de nacht vriest het een graad. Dat is de verwachting van weerman Johan Kamphuis.

Zondag zijn er flinke perioden met zon, afgewisseld door een paar stapelwolken. Het wordt 8 of 9 graden bij een matige noordoostenwind, kracht 4, die het voor het gevoel wat frisser maakt. In de nacht opklaringen bij 1 of 2 graden vorst.

Maandag en dinsdag is het rustig en vrij zonnig weer, al drijft er soms ook wat bewolking over. Het wordt 9 tot 10 graden en de oostenwind is zwak of matig. Het worden twee vriendelijke lentedagen, die ondanks de vrij lage temperaturen aangenaam aanvoelen, vanwege de afgenomen wind. In de nachten is er nog altijd kans op lichte vorst.

Voor later in de week verwacht Kamphuis wat meer bewolking. Misschien valt er een enkele bui, maar richting het Paasweekend lijkt juist weer drogere en mogelijk zelfs ook zachtere lucht onze kant op te stromen. Goede Vrijdag is het nog koud bij 8 graden, maar daarna nemen de kansen op licht oplopende temperaturen toe, tot rond of iets boven de 10 graden. De neerslagkansen zijn klein en de zon lijkt een behoorlijke rol te gaan spelen.