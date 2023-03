Zaterdag bewolkt, vanaf zondag iets kouder met maartse buien

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Zaterdagochtend is er veel bewolking met een kleine kans op wat motregen. In de middag breekt de bewolking en is een beetje zon. Het wordt ongeveer 7 graden bij een matige noordwestelijke wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 3 graden.

Zondag is er veel bewolking met enkele buien, mogelijk zelfs hagel of natte sneeuw. In de middag klaart het wat op. Bij een opnieuw matige noordwestenwind wordt het ongeveer 6 graden.

Begin volgende week vallen er winterse buien, mogelijk in de vorm van sneeuw. Maandag wordt het 5 of 6 graden, de dagen daarna blijft de temperatuur steken op 4 of 5 graden. In de nacht vriest het licht.