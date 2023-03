Youcef en Samer: “Er moest gewoon een mooi, solide album van ons uitkomen!”

oogochtendshow

De Groningse Youcef & Samer van SadBear Studios hebben samen al veel artiesten op weg geholpen in hun studio. Na 25 jaar is het nu tijd voor hun eigen muziek. Hun debuut-EP ‘Buy now or leave store’ is uit.



Op de vraag: “hoe zit dat, nu pas een debuut-EP” reageren ze zelf ook grinnikend. Maar ook duidelijk! Na eerdere losse nummers moest het nu een solide album worden. Het was nu het goede moment in hun carrière om dit waar te maken. Volgens hen is het goed geworden en bevat het een mix van eigen house , techno, een vleugje hiphop en een beetje funky electro.

Single met videoclip

Naast alle studio werk met diverse artiesten, dat ook gewoon doorgaat, zijn ze hun single “all night” aan het promoten. Inclusief vette videoclip, een echt Gronings product volgens hen. Bovendien werken ze “nu al “ aan het vervolg album. Dus het ziet er naar uit dat dat iets minder lang op zich laat wachten.

Youcef en Samer van SadBear Studios Groningen waren te gast in de OOG Ochtendshow om alles over hun debuut-EP te vertellen. Na het interview hoor je ook een track van hun nieuwe EP, met de titel “Let’s Go”.