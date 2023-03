Woning in Oosterpoortbuurt brandt volledig uit; hond gered door brandweer

nieuws

Foto: 112 Groningen

Aan de Van Sijsenstraat in de Oosterpoortbuurt woedde vrijdagmiddag een flinke brand in een woning.

De brand, die kort na 14.00 uur ontstond, zorgde voor flinke rookontwikkeling in de omgeving. De brandweer schaalde de brand daarom op naar ‘middelbrand’, zodat een tweede eenheid de straat rondom de woning kon afzetten. Meerdere naastgelegen woningen werden ontruimd.

Volgens aanwezigen is de woning van binnen volledig uitgebrand. Er waren geen mensen in de woning aanwezig, maar wel een hond. Brandweerlieden wisten het dier levend uit het brandende pand te redden.

Rond 14.45 uur was het vuur geblust. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.