“Woensdag zon en bewolking, vanaf het weekend kouder”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen valt er geregeld regen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis draait komend weekend de wind naar het noorden waardoor de neerslagkansen afnemen maar het wel kouder wordt.

“Woensdag is er af en toe zon en neemt de bewolking in de loop van de middag toe”, vertelt Kamphuis. “In de avond volgt er lichte regen. Het wordt 12 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, kracht 2 tot 3. In de nacht van woensdag op donderdag is het zacht bij 9 of 10 graden en valt er soms wat regen. Op donderdag is er veel bewolking met vooral in de loop van de ochtend, en tijdens het begin van de middag, buiige regen. Later breekt de zon af en toe door en is het met 13 tot 15 graden erg zacht. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, kracht 3 tot 5.”

“Vrijdag wordt het 13 graden en is het bewolkt en regenachtig. Zaterdag wordt het 11 of 12 graden. Af en toe schijnt de zon, maar er vallen ook een paar buien. De zuidelijke wind is zwak of matig, kracht 2 of 3. Zondag gaat de wind om naar het noorden of noordoosten, en daalt de temperatuur naar een graad of 7. Wel blijft het dan vrijwel overal droog en schijnt de zon vooral in de loop van de dag geregeld. In de nacht is er kans op lichte vorst. Begin volgende week is het droog en wisselend bewolkt weer. Het is koel bij een maximumtemperatuur rond de 7 of 8 graden. In de nachten is er kans op lichte vorst.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.