Woensdag is voorlopig de laatste stakingsdag in streekvervoer

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Woensdag is voorlopig de laatste dag waarop er gestaakt wordt in het streekvervoer. Dat lieten vakbonden FNV en CNV dinsdagmiddag weten aan de NOS. De bonden hebben besloten om toch weer aan tafel te gaan met de werknemers over een nieuwe cao.

Daarmee komt op dag zeven een einde aan de reeks van vijftien stakingsdagen die de vakbonden hadden aangekondigd. De vakbonden lieten eerder op de dag weten dat vandaag al de laatste stakingsdag zou zijn, maar dat vonden de bondsleden geen goed idee. De staking tijdens de dag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen gaat dus door, een beslissing waar ook veel kritiek op kwam.

Op initiatief van reizigersorganisatie Rover zaten de bonden en de werkgevers maandag alweer met elkaar aan tafel, voor het eerst sinds de besprekingen half januari spaak liepen. De bonden stellen nu twee onderhandelaars aan, die de gesprekken over een nieuwe cao vlot moeten trekken.

Het voorlopige einde aan de stakingsreeks betekent dat de bussen van Qbuzz donderdag weer volgens de dienstregeling gaan rijden. Volgende week maandag, woensdag en vrijdag waren er ook stakingsplannen bij de buschauffeurs, maar die gaan nu niet door. Of ook de treinmachinisten en stewards van Arriva weer met hun werkgever om tafel gaan over hun eigen cao (multimodaal vervoer) is nog niet bekend.