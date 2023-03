“Woensdag eerst kans op gladheid, vanaf vrijdag wint zachte lucht terrein”

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen is het eerst nog waterkoud. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we vanaf vrijdag te maken met hogere temperaturen wanneer zachte lucht terrein gaat winnen.

“Woensdag beginnen we de dag met de kans op lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten”, vertelt Kamphuis. “Overdag is er veel bewolking met hier en daar een opklaring. Het blijft droog en het wordt 4 graden bij een zwakke of matige oostenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht van woensdag op donderdag zijn er een paar opklaringen en is er lichte vorst met minimumtemperaturen rond de -2 graden. Donderdag blijft het droog en met af en toe zon wordt het 6 graden. De wind uit het oosten is zwak of matig, windkracht 2 of 3. In de nacht naar vrijdag minima rond het vriespunt en kans op mistbanken, regen en natte sneeuw. Er is dan opnieuw kans op gladheid.”

Vrijdag spannende strijd tussen warme en koude lucht

“Vrijdag zijn er perioden met regen en wint zachte lucht vanuit het zuiden terrein. Het wordt waarschijnlijk uiteindelijk 8 tot 10 graden bij een toenemende zuidwestenwind tot windkracht 5. Althans. Dat is het meest waarschijnlijke scenario. Er is ook een kans op een kouder verloop waarbij de koude lucht stand houdt. In dat geval schommelt de temperatuur de hele dag rond het vriespunt met regen en sneeuw als gevolg. De koers van een kleine depressie is de oorzaak van de onzekerheid en het verschil tussen winter- en lentetemperaturen. Uiteindelijk zal hoe dan ook de zachte lucht gaan winnen.”

Weekend

“Het weekend geeft vaak droog weer. Af en toe schijnt de zon en op zaterdag valt er een bui. De maximumtemperatuur schommelt rond de 7 of 8 graden. Maandag gaat het regenen en stroomt er erg zachte lucht ons land binnen. De temperatuur loopt wellicht op tot ruim boven de 10 graden en in het zuiden zijn temperaturen rond de 15/16 graden niet ondenkbaar.”

