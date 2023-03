“Woensdag eerst kans op gladheid, komend weekend erg zacht”

nieuws

Foto: Michel Eising

De temperaturen lopen de komende dagen flink op. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het in het weekend wel eens 14 of 15 graden worden.

“Woensdag begint de dag met de kans op lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of een winterse bui”, waarschuwt Kamphuis. “Overdag zijn er flinke perioden met zon, hoewel in de loop van de dag de bewolking toe gaat nemen. Lokaal kan er een buitje vallen. Bij een matige westelijke wind, windkracht 3, wordt het 7 graden. In de avond zijn er opklaringen gevolgd door toenemende bewolking. In de nacht van woensdag op donderdag minimumtemperaturen rond -1 graad in het oosten van de provincie tot 1 graad in het westen. In de late nacht volgt regen.”

“Donderdag is er veel bewolking. In de ochtend valt er af en toe lichte regen. In de loop van de dag wordt de bewolking dunner en kan de zon af en toe gaan schijnen. Dan blijft het droog. Het wordt 8 graden in het noordoosten, tot 9 of 10 in het zuidwesten van de provincie. Vrijdag word het met 14 graden een stuk zachter. Wel is er veel bewolking en kan er zo nu en dan wat lichte regen vallen. Het weekend geeft op zaterdag af en toe zon, maar de atmosfeer is onstabiel zodat er een ook een bui of een paar buien kunnen vallen. Het is opnieuw erg zacht weer bij 14 of 15 graden als maximumtemperatuur. Ook zondag valt er een bui, maar ook dan is er ruimte voor enkele opklaringen. Vooral later op de dag, of in de avond en nacht, komt er weer een actief regengebied opzetten. Het wordt een graad of 10. Ook maandag is het nog zacht maar daarna wordt het waarschijnlijk opnieuw kouder.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.