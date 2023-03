Windstoten zorgen voor vallende dakpannen en zonnepanelen

nieuws

Foto: 112 Groningen

De harde windstoten die maandag over Groningen waaien, blijven voor kleine incidenten zorgen in de gemeente.

Zo werd de Schoolstraat afgesloten omdat er dakpannen van een aantal panden afwaaiden. De straat werd afgesloten, omdat meer pannen dreigden los te komen.

In het Europapark moest de brandweer in actie komen, omdat er zonnepanelen van het dak van een woning zijn gewaaid. De panelen kwamen in de tuin van de woning terecht.

Bij Feestcafé Klein aan de Poelestraat zorgden de windstoten ervoor dat een raam op de eerste verdieping het begaf. Dat leverde echter geen letsel op.