Wethouder wil verkeersveiligheid Beijum aanpakken: “Versmallen rijbanen, snelheid terugbrengen”

Foto: Google Maps

De verkeersveiligheid in Beijum gaat aangepakt worden. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) woensdag laten weten.

De wethouder, die waarnam voor wethouder Broeksma (GroenLinks), reageerde daarmee op vragen van fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA. De Haan: “Er is een groeiende zorg onder bewoners over de verkeersveiligheid in Beijum. Inmiddels is er ook een petitie gestart die oproept tot actie waarbij deze inmiddels ruim zevenhonderd keer is getekend. Het probleem is dat er teveel automobilisten door de wijk racen. En dat begint natuurlijk met gedrag. Er zijn regels, maar mensen kiezen er zelf voor om zich asociaal te gedragen. Daarbij moet gezegd worden dat de huidige weginrichting wel uitnodigt om het gaspedaal in te drukken. In het verleden heeft het gemeentebestuur al maatregelen genomen bij bijvoorbeeld basisschool De Heerdstee, maar we zien dat het niet genoeg is. Wij zijn daarom benieuwd of de gemeente bereid is om extra maatregelen te nemen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Nog geen duidelijkheid over de oorzaak”

Wethouder Van Niejenhuis: “U stelt uw vragen na het verschrikkelijke ongeluk dat vorige maand in Beijum plaatsvond, waarbij het slachtoffer om het leven is gekomen. Toen ik het las liepen de rillen over mijn rug, waarbij je je afvraagt hoe zoiets kan gebeuren. We hebben navraag gedaan bij de politie en daaruit blijkt dat er nog geen helderheid is over de toedracht. De politie is daar mee bezig om dat boven water te krijgen.”

“We willen een aantal dingen in Beijum gaan doen”

Van Niejenhuis vertelt verder: “U vraagt naar de komst van drempels. Daar zijn we terughoudend mee. Je hebt het over een wijkring, waarbij zulke drempels bijvoorbeeld effect hebben op hulpdiensten, terwijl juist deze wagens snel ergens moeten kunnen zijn. Als het om Beijum gaat willen we wel een aantal dingen gaan doen. Zo willen we kijken naar mogelijkheden om de verkeerssituatie in Beijum herkenbaar te maken. Voorts willen we gaan kijken naar het versmallen van rijbanen. Vanuit de wijkvernieuwing Beijum is er onderzoek gedaan naar de ervaringen met zebrapaden. Daar zijn vijf plekken uitgekomen die als onveilig worden gezien. Daar willen we actie op ondernemen. Voorts willen we de snelheid bij winkelcentrum Oost terugbrengen naar 30. Deze herinrichting komt voort uit de visie ‘Doorwaadbare Stad.”

“Zorgen over situatie Beijum waren bij ons bekend”

“Met deze maatregelen nemen we niet alle zorgen weg. En ik denk dat u het in uw inleiding heel treffend heeft geformuleerd, dat het jammer is dat er bepaalde mensen zijn die zich niet houden aan de verkeersmaatregelen. Dat er problemen ervaren worden is overigens voor ons als gemeentebestuur geen verrassing. Uit het uitvoeringsprogramma ‘lopen, fietsen en verkeersveiligheid’ zijn verschillende locaties in de gemeente genoemd, waaronder de Emingaheerd, die als een probleem worden gezien.”

Rik Heiner (VVD): “Kan er ingezet worden op handhaving?”

De Haan: “Het is heel mooi dat de problemen worden aangepakt, en het is heel goed dat er maatregelen worden genomen.” Raadslid Rik Heiner van de VVD is nog niet tevreden: “Als je het hebt over 30 kilometer per uur dan is een bord met 30 daarop niet genoeg. Ik ben benieuwd of er gesproken is met verkeersdeskundigen over de inrichting, en of er ook ingezet kan worden op handhaving. Ons lijkt het bijvoorbeeld goed om een flitscontainer te plaatsen zodat notoire automobilisten aangepakt kunnen worden. Hoe wordt daar naar gekeken?”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Soms is het misschien slim om een stapje verder te kijken om de verkeersveiligheid te verbeteren”

Dat kan op een interruptie rekenen van Benni Leemhuis van GroenLinks: “Ik wil me aansluiten bij het CDA en de VVD, met name op het gebied van 30 kilometer per uur. In de mobiliteitsvisie is deze weg nog op 50 kilometer geprogrammeerd. Misschien moeten we denken om toch een stapje verder te kijken om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit probleem speelt al jaren. Verkeersveiligheid is één van de veiligheidsissues in leefbaarheidsprogramma’s die naar voren komen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Wij willen stevig te werk gaan”

Van Niejenhuis: “We hebben in de mobiliteitsvisie afgesproken dat we de snelheid op een significant deel van onze wegen op termijn omlaag brengen naar 30. De snelheid op ontsluitingswegen zal op 50 liggen. Dat kader ligt er, en we kijken naar de uitvoering hoe je dat kunt doen. Om nu gelijk alles aan te pakken, dat lukt niet. Daar hebben we het geld en de capaciteit niet voor. Het zal in stappen gebeuren. Bijvoorbeeld als er ergens het riool vervangen moet worden, dan kun je deze inrichting meenemen, waarbij je hier samen met experts naar kunt kijken hoe je de weg op 30 kunt inrichten. Dus we kiezen niet voor de strategie in Amsterdam waar lukraak 30-bordjes worden opgehangen, want dit te handhaven is erg lastig. Wij gaan steviger te werk. En uiteraard is het logisch dat op plekken waar direct actie ondernomen moet worden, dat we er directer ingrijpen. Ik kan me voorstellen dat je hierbij iets gaat doen met bloembakken.”

“Resultaten Savornin Lohmanlaan als voorbeeld gebruiken”

Leemhuis: “Ik ben wel blij dat de burgemeester ook bij deze vergadering aanwezig is. Want de politie maakt de keuze om niet te handhaven. Ik zou er op aan willen dringen om hier blijvend aandacht voor te vragen bij het OM en de politie, dat het belangrijk is dat er gehandhaafd wordt.” Van Niejenhuis: “Ik denk dat die opmerking heel duidelijk gehoord is. Op de vraag van de VVD over de inzet van tijdelijke flitscontainers; de Savornin Lohmanlaan is een goed voorbeeld. We moeten kijken of we die actie ook op andere plekken kunnen uitvoeren.”