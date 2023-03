Wethouder: “We zoeken naar een balans, waarbij de KardingeRun niet anders is behandeld”

Foto: Henk Ellérie

Balanceren tussen natuur en evenementen waarbij de KardingeRun niet anders is behandeld dan andere evenementen. Dat is de reactie van wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Evenementen op vragen van de fractie van het CDA.

Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA: “Als partij vinden wij het heel jammer dat het evenement niet door kan gaan. Voor de aanstaande editie zijn er al zeshonderd aanmeldingen binnen, waarbij het uiteindelijk aantal rond de tweeduizend komt te liggen. Tweeduizend mensen die in beweging zijn, wat een mooie bijdrage is aan de vitaliteitsdoelen. De afgelopen edities heeft de organisatie laten zien dat ze flexibel zijn. Zo voert de route niet meer door het gebied van Natuurmonumenten, maar is het teruggebracht naar twee rondjes over gemeentelijk terrein. En nu voert de Kardingerbult roet in het eten. En dat vinden wij gek. Dagelijks zijn er veel sporters in het gebied. De KardingeRun vindt plaats op bestaande paden. Waarom lukt dit nu niet? Zijn we niet te ver doorgeschoten in de regels? En waarom werd er eerder wel groen licht gegeven?”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Datum van 2 juli stuit op ecologische bezwaren”

Wethouder Molema: “Voor de duidelijkheid, de vergunning voor dit evenement is niet ingetrokken. Die kunnen we ook niet intrekken want het was nog niet afgegeven. Waarom het niet wordt afgegeven heeft te maken met het tijdstip waarop het gehouden wordt, de route waar het plaatsvinden en de aantallen deelnemers. De datum van 2 juli stuit namelijk op ecologische bezwaren. Samen met de organisator van het evenement zijn we op zoek naar een andere datum die buiten het broedseizoen valt. Als u vraagt naar andere activiteiten in het gebied. Wij behandelen alle gelijke gevallen op dezelfde manier. Het is heel erg afhankelijk van het type evenement, de plaats, de route en het aantal deelnemers of iets wel of niet door kan gaan vanwege het broedseizoen.”

“We zoeken naar een juiste balans”

De wethouder vertelt verder: “U vraagt ook of wij niet te ver zijn doorgeschoten. Wat wij doen met evenementen is dat wij streven naar het zijn van een bruisende stad. Jaarlijks vinden er zo’n vijfhonderd evenementen plaats. Maar tegelijkertijd streven we ook dat we zuinig moeten zijn met de natuur. En daarbij zoeken we naar een juiste balans met de omgeving. Als raad spreekt u binnenkort ook over het evenementenbeleid, waarbij wij als gemeentebestuur heel duidelijk naar de balans kijken. Wij wegen heel duidelijk de ecologische belangen mee in ons vergunningenbeleid.”

Irene Huitema (PvdA): “Waarom stelt u deze vragen?”

De Haan: “Laten we zeggen dat mensen tijdens dit evenement in groepjes van vijftig over de Kardingerbult gaan. Dat gebeurt nu ook. Tijdens dit sportevenement gaat men niet door de bossen, men blijft op de paden. Ik snap echt niet wat het probleem is voor de ecologie.” Voorzitter: “Ik beschouw dit als een technische vraag.” Raadslid Irene Huitema (PvdA): “Waarom stelt u deze vragen? In de media is al gebleken dat het niet alleen gaat om een vergunning, maar dat er ook persoonlijke omstandigheden spelen dat zij niet het evenement willen houden.”

Jalt de Haan (CDA): “Organisator wil het evenement graag door laten gaan”

De Haan: “Interessante vraag. Heeft mevrouw Huitema de afgelopen dagen contact gehad met de organisator van het evenement?” Huitema: “Ik heb contact gezocht, nog niet gekregen, en toen zag ik verschillende berichten in de media over dit onderwerp.” De Haan: “Ik sprak gisteren met de organisator, en die vertelde mij dat hij heel graag wil dat dit evenement door zal gaan op dit tijdstip. En dat de omstandigheden op de Kardingerbult dus een streep door de plannen zetten. Als de gemeente zegt het kan wel, dan kan het gewoon doorgang vinden.”

Irene Huitema (PvdA): “Ik heb het gevoel dat u de KardingeRun gebruikt om het hele vergunningenverhaal af te vallen”

Huitema: “Vorige week toen dit bericht naar buiten kwam, toen heb ik direct vragen gesteld. Ik kreeg ambtelijk te horen dat de organisator aan het checken is of het ook op een ander moment kan. Maar daar zijn we nog niet over uit. Daarin hoor ik dat er gekeken wordt naar andere opties, maar ik hoor later ook dat er andere redenen zijn om het niet te organiseren. Ik heb nu het gevoel dat u de KardingeRun gebruikt om het hele vergunningenverhaal af te vallen.”

Jalt de Haan (CDA): “Wat zijn dit van insinuerende rare opmerkingen?”

Voorzitter: “Ik wil graag dat u via de voorzitter spreekt.” De Haan: “Ik snap werkelijk niet waar u het over heeft. Wat zijn dit van insinuerende rare opmerkingen? Het gaat mij er om dat tweeduizend mensen die hier al jaren van genieten gewoon mee kunnen doen aan dit evenement. Ik wil gewoon dat het doorgang kan vinden. Ik snap die hele redenatie rond ecologie niet. Wij maken misschien andere keuzes, en dat is iedere politicus zijn goed recht. De organisator wil graag het begin juli organiseren, omdat er dan ook samengewerkt kan worden met het Alfa-college. Ik stel hier vragen over. Ik heb er moeite mee.”

Wethouder Molema: “Ik heb antwoord gegeven op de vragen. Meneer De Haan heeft een andere mening, maar ons antwoord zal niet anders zijn.”