Wethouder trapt Week van het Geld af op Alfa-college

Op het Alfa-college, bij de Euroborg, heeft wethouder Eelco Eikenaar (SP) van Inkomen & Schulden maandag de Week van het Geld geopend. Het is de twaalfde keer dat de week georganiseerd wordt.

Tijdens de week wordt met behulp van verschillende bijeenkomsten aan jongeren en mbo-studenten uitgelegd hoe ze verstandig om moeten gaan met geld. Eikenaar gaf op het Alfa-college een gastcollege over geld en de gevolgen van het hebben van schulden. De rest van de week zullen medewerkers uit de financiële sector gastlessen geven over geldzaken. De landelijke aftrap vond maandagochtend plaats in Utrecht waar Hare Majesteit Koningin Máxima de editie van dit jaar opende. Dit deed ze in aanwezigheid van de minister van Financiën, Sigrid Kaag (D66).

Het thema van dit jaar is ‘bedwing de bling’. Kinderen worden al op jonge leeftijd verleid met aanbiedingen van spullen, via reclames, hun smartphone en door influencers. Uit onderzoek blijkt dat het soms lastig is voor kinderen om die verleidingen te weerstaan. In de Week van het geld gaan gastdocenten met hen in gesprek over hoe je de ‘bling’ kunt weerstaan en wat de financiële consequenties zijn als dat niet lukt. Sinds 2022 worden de gastlessen naast het basisonderwijs ook gegeven aan mbo-studenten.

