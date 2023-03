Westzijde A28 richting Haren drie weekenden afgesloten

nieuws

De komende drie weekenden wordt gewerkt aan de westzijde van de A28, richting Haren. De weg krijgt hier de nieuwe, definitieve inrichting. De A28 is drie weekenden dicht tussen het Julianaplein en afrit 39 (Groningen/Zuid).

Er worden iepen langs de weg geplant, in de middenberm worden lichtmasten geplaatst, er worden betonnen barriers aangebracht en de bebording wordt geplaatst. Ook boven op het viaduct over de Van Iddekingeweg wordt gewerkt.

Er wordt in de weekenden gewerkt, omdat de A28 op doordeweekse dagen open moet blijven. De drie weekenden zijn: 17 maart tot 20 maart, 24 maart tot 27 maart en 31 maart tot 3 april. Er wordt telkens gewerkt van vrijdagavond 22.00 uur tot maandagochtend 6.00 uur). De A28-oprit van de Brailleweg richting Haren is ook dicht. Verkeer wordt omgeleid via Laan Corpus den Hoorn. Tijdens deze weekenden zijn er ook andere stremmingen.

Komende zomer wordt begonnen met de definitieve inrichting van de oostzijde van de A28.