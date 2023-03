“Werk aan Julianabrug gaat vanaf woensdag verder nu nieuwe buispalen zijn goedgekeurd, overlast mogelijk”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Het werk aan de nieuwbouw van de Julianabrug gaat vanaf woensdag verder. Aanpak Ring Zuid waarschuwt dat de werkzaamheden overlast kunnen geven in de directe omgeving.

Ruim een maand geleden was Aanpak Ring Zuid al begonnen met het intrillen van de buispalen bij de nieuwbouw van de brug. Het werk kwam al snel stil te liggen toen bij de keuring van de aannemer bleek dat een nieuwe lading buispalen niet aan de eisen voldeed. “Ze waren niet stevig genoeg voor de constructie van de nieuwe brug”, meldt Aanpak Ring Zuid. “We kunnen de buispalen wel op andere plekken gebruiken. Inmiddels hebben we nieuwe buispalen besteld, en deze zijn inmiddels ook goedgekeurd.”

Geen vertraging

Dat het werk een maand heeft stilgelegen levert geen vertraging op voor het totale project. “In de planning voor deze werkzaamheden zat wat speling. We hadden er namelijk rekening mee gehouden dat we in februari en maart mogelijk niet elke dag konden werken in verband met winters weer. Daarnaast was er een pauze gepland tussen de werkzaamheden aan de westzijde en de oostzijde. Die pauze is nu uit de planning gehaald. Ook laten we de laswerkzaamheden, nodig na het intrillen en inheien, sneller uitvoeren.”

Overlast

Het intrillen van de buispalen en damwanden begint woensdag aan de westzijde van het kanaal. Deze werkzaamheden duren tot en met 17 maart. Direct daarna wordt de heistelling verplaatst naar de overkant van het kanaal. De werkzaamheden op deze plek duren tot 17 april. “Het intrillen en naheien van de buispalen kan overlast geven in de directe omgeving. Het werk zorgt voor geluid van metaal op metaal. De planning is dat we alleen op werkdagen werken, tussen 07.00 en 19.00 uur. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we ook op zaterdag aan de slag gaan.”

De werkzaamheden zijn live te volgen via een webcam: