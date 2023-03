Wel Arriva-treinen in noorden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De vakbonden hebben stakingen aangekondigd vandaag in het regionale openbaar vervoer. Voor vandaag heeft dit voor bijna alle bussen en een aantal treinen van Arriva gevolgen voor de dienstregeling.

De treinen van Arriva in Friesland, Groningen en op de Vechtdallijnen (Zwolle – Emmen en Almelo – Hardenberg) rijden vandaag wel. Dit geldt ook voor de snelbus van Groningen naar Leer.

Busreizigers in alle regio’s moeten de hele dag rekening houden met rituitval van de bussen. De actuele stand van zaken is terug te vinden in de reisplanners, deze worden continue bijgewerkt. De buurtbussen in alle regio’s rijden wel.

Arriva adviseert reizigers kort voor vertrek de reisplanner te checken. Hierin staat de laatste stand van zaken over mogelijk vervallen ritten.