Wel Arriva treinen in Groningen en Friesland

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De vakbonden hebben, voor vandaag, stakingen aangekondigd in het regionale openbaar vervoer. Dat heeft gevolgen voor de dienstregeling van Arriva in alle regio’s.

In het Noorden rijdt het treinvervangend vervoer tussen Groningen en Leer we l; en in Limburg rijdt wel het treinvervangende vervoer tussen Maastricht en Heerlen. De treinen van Arriva in Achterhoek Rivierenland, op de Vechtdallijnen en Limburg rijden niet . De impact van de staking van de vakbonden op de busdienstregeling van 2 maart wordt voor alle Arriva regio’s later in de ochtend duidelijk.

Arriva adviseert reizigers kort voorafgaand aan vertrek de reisplanner te checken.