Weg lijkt vrij voor Arriva-trein tussen Stad en Zwolle; wachten op overheidstoets hoeft niet van consumentenwaakhond

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Treinvervoerder Arriva hoeft niet te wachten op een zogenaamde ‘economische evenwichtstoets’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om over twee jaar te beginnen met een treindienst tussen Groningen en Zwolle.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen wilde de aanvraagprocedure voor de treindienst eigenlijk opschorten, zodat er een onderzoek gedaan kon worden naar de meerwaarde van de treinritten tussen Groningen en Zwolle. Heijnen is bang dat vervoerders als Arriva, die via het recht op ‘open toegang’ van het spoornetwerk treinen willen laten rijden op spoor waar de NS tot nu toe alleenrecht had, niet aan dezelfde kwaliteitseisen hoeft te voldoen als de NS.

Maar daar steekt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nu een stokje voor, want zo’n toets nu uitvoeren kan niet. Het ministerie heeft zelf haar ontwerpconcessie voor de NS nog niet klaar, waardoor niet is na te gaan of er een economisch conflict ontstaat met de trein van Arriva door de invoering van de dienst.

‘Weg is vrij’

“Daarmee is de weg vrij voor Arriva om de verbinding vanaf 2025 te rijden”, stelt Arriva-directeur Anne Hettinga. Arriva wil twee stoptreinen per uur laten rijden tussen Groningen en Zwolle, die naast de gebruikelijke stations op de route ook gaat stoppen in Staphorst. Daarnaast wil de vervoerder extra sneltreinen inzetten in de spits, die naast Assen ook Meppel aandoet.

Vervolg op nachttrein naar Schiphol

Arriva rijdt al één keer per week op het spoor van de NS tussen Groningen en Schiphol. De nachtelijke treinen op vrijdag komen, net als de toekomstige treinen tussen Groningen en Zwolle, voort uit Europese wetgeving. Daarmee kunnen vervoerders, voor eigen risico maar zonder overheidsconcessie, vervoer aanbieden op het spoor.