Weekendweer: Zacht, maar ook enkele buien

Foto: Joris van Tweel

Het weekend geeft op zaterdagochtend vroeg een wegtrekkende bui gevolgd door regelmatig zon.

door Johan Kamphuis

Zaterdagmiddag neemt de bewolking toe en gaan er een paar (pittige) buien vallen. Daarbij is zelfs kans op een slag onweer. Het is zacht met 15 graden bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2.

Zondag is er veel bewolking en is het met 13 graden iets minder warm. Verder valt er een bui of buitje en waait er een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3.

Maandag gaat het kwik verder onderuit en wordt het nog maar 8 of 9 graden. Daarbij is het bewolkt en valt er soms lichte regen.

Dinsdag zijn de lentetemperaturen terug en wordt het 13 tot 15 graden. Er is veel bewolking, soms schijnt de zon even en er kan hier en daar en bui vallen.

Woensdag blijft het tot in de loop van de dag droog en wordt het met eerst af en toe zon 13 graden.

De dagen er na neemt de onbestendigheid toe en zou er wel eens een wisselvallige perioden kunnen aanbreken. In een zuidwestelijke tot westelijke stroming is het vrij mild bij 11 tot 14 graden.