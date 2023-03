Weekendweer: Onstuimige zaterdag en lagere temperaturen

nieuws

Foto: Robert van der Veen

Zaterdag is er een toenemend aantal buien, die ook steeds pittiger kunnen worden met in de loop van de dag lokaal veel regen en kans op zware windstoten.

Door Johan kamphuis

Slechts af en toe is er ruimte voor wat zon en het wordt 10 graden bij een vrij krachtige en in het Waddengebied krachtige tot harde wind uit het westen tot zuidwesten, kracht 5 tot 7. Komende nacht is het droog en koelt het bij een afnemende wind af naar 5 graden.

Zondag blijft het droog of het moet wat lichte regen in het zuidelijke deel van de provincie zijn. Verder is er veel bewolking met in de loop van de dag vooral in het noorden kans op een opklaring. Het wordt 7 graden bij een matige noordenwind, kracht 4. In de nacht minima rond 2 of 3 graden.

Maandag is er nu en dan zon en valt er een winterse bui met kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt 6 graden bij een gure noordwester, windkracht 4 tot 5. In de nacht minima dichtbij het vriespunt.

Dinsdag blijft het met een beetje geluk tot de avond droog. Het wordt 7 graden en er is veel bewolking bij een matige westenwind, kracht 3.

Woensdag tot en met vrijdag houdt het onbestendige weer aan. Wel gaan de temperaturen omhoog en kan het donderdag en vrijdag 13 tot 15 graden worden. Op beide dagen kunnen we ook de zon geregeld begroeten. Een einde aan de westelijke stroming lijkt er deze maand niet te gaan komen.