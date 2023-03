Weekendweer: Koude nacht, vanaf zondag beduidend zachter

nieuws

Foto Andor Heij. Winter, sneeuw

Komende nacht en zaterdagochtend is er kans op zeer gladde wegen door bevriezing van natte weggedeelten en aanvriezende sneeuw.

door Johan Kamphuis

Zaterdag vriest het eerst enkele graden, lokaal in de vroege ochtend zelfs 7 of 8 graden. Plaatselijk is het zeer glad door bevriezing en aanvriezing van sneeuw.

Het blijft op de meeste plaatsen droog, waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend als het kwik boven nul uit komt. In de middag is het 5 graden. De westenwind is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht -3 tot -5 graden wat lichte tot matige vorst is.

Zondag is er veel bewolking en valt er soms lichte regen. Misschien dat de zon later in de middag nog even doorbreekt. Met 8 graden als maximumtemperatuur is het zachter geworden. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5.

Maandag wordt het zelfs 14 graden! Wel is er veel bewolking met vooral op het eerste deel van de dag regen. In de middag wordt het droog en kan de zon af en toe doorbreken. Er staat een forse zuidwester, windkracht 6, langs de Wadden hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8.

Dinsdag wordt het 8 graden en is er serieuze kans op westerstorm langs de kust. Verder vallen er enkele buien. woensdag wordt het nog maar 5 graden en ook dan houden we het niet droog. Daarna krabbelt het kwik weer op en gaat de zon vaker schijnen. De koude lucht blijft echter dicht in de buurt van ons land.