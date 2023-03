Weekday sluit medio april haar winkel aan Guldenstraat

Foto via Goole Maps Streetview

De winkel van modeketen Weekday aan de Guldenstraat gaat halverwege april sluiten.

Daarmee komt er na bijna zeven jaar een einde aan de aanwezigheid van de winkel in Groningen.

Volgens de medewerker van de Groningse winkel betekent de sluiting niet meteen een zoektocht naar een andere baan voor het personeel. Medewerkers worden door de H&M Group geholpen bij het zoeken naar ander werk. Dat kan ook in één van de andere winkels binnen het modebedrijf zijn.

Waarom de winkel in Groningen dicht moet, is niet duidelijk. Maar de sluiting lijkt onderdeel van een voortdurende trend binnen de modeketen. Het bedrijf sloot de afgelopen jaren meer fysieke winkels dan er worden geopend en besloot eind vorig jaar nog om wereldwijd 1.500 banen te schrappen. Het bedrijf maakte het afgelopen jaar weinig winst en is al jaren bezig om haar verkoop richting het internet te verplaatsen.