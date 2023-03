Week van de Democratie: ”Juist nu is het heel belangrijk je stem te laten horen!”

oogochtendshow

Het is deze week extra belangrijk om je stem te laten horen, want het is de Week van de Democratie. In deze week staan heel veel activiteiten op het programma, die in het kader van Democratie worden georganiseerd.



Zo kun je met prinses Laurentien van Oranje in gesprek gaan over democratie, maar kun je ook een computer met kunstmatige intelligentie, het AI-orakel, raadplegen. Tijdens de Week van de Democratie brengt de provincie het belang van stemmen onder de aandacht. Ze werken samen met organisaties als Biblionet, Forum Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Studium Generale en Groninger Dorpen.

”We zien allemaal de zorgwekkende cijfers over het vertrouwen in de democratie.” Democratie is meer dan 1x in de vier jaar een vakje roodkleuren. Het is namelijk super belangrijk dat we volgende week woensdag naar de stembus gaan om te stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. We kunnen letterlijk invloed hebben en dat moeten we niet verzuimen.

Groningers, jong en oud, bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gaan onder leiding van prinses Laurentien van Oranje met elkaar in gesprek in de kerk van Garmerwolde. Haar stichting, de Number 5 Foundation, zet zich ervoor in dat elke stem in de samenleving wordt gehoord.

Het interview is hieronder te beluisteren.