Waterschappen: Noorderzijlvest het duurst, Hunze en Aa’s het goedkoopst

Noorderzijlvest is het duurste waterschap van de drie noordelijke provincies; Hunze en Aa’s is het goedkoopste. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Coelo van de RUG.

In vier jaar tijd zijn huurders en woningeigenaren in Noorderzijlvest 25 procent meer kwijt aan waterschapslasten. In waterschap Hunze en Aa’s is dat tussen de 3 en 6 procent. Huurders betalen dit jaar in Noorderzijlvest 337 euro aan lasten. Friesland is het goedkoopste, met 289 euro.

Woningeigenaren betalen volgens Coelo in Noorderzijlvest 566 euro. Hunze en Aa’s is het goedkoopste, met 390 euro. Volgens waterschapspartij Betaalbaar Water moet Noorderzijlvest veel meer doen om de kosten omlaag te brengen.

Fractievoorzitter Bernd de Nijs: “waterschappen moeten meer samenwerken om kosten te verlagen. Op 30 kilometer afstand van elkaar staan twee hoofdkantoren, met twee directeuren, twee besturen en aparte afdelingen personeelszaken, ict en communicatie.” Volgens De Nijs leidt dit tot minder kosten en lagere tarieven.