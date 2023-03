Water Natuurlijk blijft de grootste bij Noorderzijlvest; opnieuw grote winst voor BBB

nieuws

Dijkgraaf Roeland van der Schaaf maakt de uitslag van de waterschapsverkiezingen bekend - Afbeelding uit livestream van Noorderzijlvest

Water Natuurlijk blijft de grootste partij binnen het Waterschap Noorderzijlvest. Dat maakte dijkgraaf Roeland van der Schraaf donderdagmiddag bekend. Net als bij de Statenverkiezingen haalde de BoerBurgerBeweging tijdens haar eerste deelname een grote hoeveelheid zetels binnen.

Ondanks een daling in het percentage stemmen (van 33 naar 25,8 procent) kreeg Water Natuurlijk er een zetel bij, door een daling in het aantal stemmen op andere, gevestigde partijen. Met zes van de zestien te verdelen zetels blijft de partij de grootste bij Noorderzijlvest.

BBB haalt vier zetels; ook Student en Water krijgt plek bij Noorderzijlvest

Grote winnaar was bij Noorderzijlvest de BoerBurgerBeweging. De partij kwam tijdens haar eerste deelname meteen met vier zetels in het Algemeen Bestuur van het waterschap, dankzij ruim twintig procent van alle uitgebrachte stemmen. “Dit is een fantastisch resultaat”, aldus BBB-lijsttrekker Henk Emmens. “Maar we hadden het wel een klein beetje verwacht, want het zou na gisteren voor ons wel een beetje een domper zijn geweest.” Volgens Emmens is een plek in het bestuur van het waterschap het doel tijdens de komende onderhandelingen: “We gaan praten met Water Natuurlijk, hoewel er wel grote verschillen zijn. Maar praten willen we altijd.”

Opvallend is daarnaast dat ook Student en Water een zetel krijgt binnen Noorderzijlvest. Co-lijsttrekker Ale ten Cate was dan ook door het dolle: “We hoopten veel jongeren naar de stembus te slepen en we hadden al het gevoel dat het was gelukt. Maar dit kan ik echt niet bevatten. Ik heb echt even een stoel nodig! Ontzettend bedankt aan alle stemmers, vanuit het diepst van m’n hart!”

50Plus raakt enige zetel kwijt; verlies voor gevestigde orde

Waar de BBB, Student en Water, Groninger Belang en Water Natuurlijk er zetels bij kregen, verloren vooral de grote, landelijke partijen aan zetels. De ChristenUnie, het CDA en de VVD raakten een plekje kwijt in het dagelijks bestuur van het waterschap. Ook Betaalbaar Water verloor een zetel.

Hoge opkomst

De opkomst voor de verkiezingen binnen de waterschappen was dit jaar hoog. Ruim 59 procent van de kiesgerechtigden bracht een stem uit. Vier jaar terug was dat nog ruim 53 procent. In totaal werden er iets minder dan 171.000 stemmen uitgebracht.

Definitieve uitslag volgt woensdag

De uitslag die donderdag bekend werd gemaakt, is een voorlopige. Over een week wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt, wanneer ook de voorkeursstemmen zijn geteld. Daardoor kan het zijn dat er nog wat verschuift in de zetelverdeling bij Noorderzijlvest.