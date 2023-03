Waarschijnlijk geen stakingen openbaar vervoer tijdens verkiezingen

nieuws

Foto Andor Heij. Staking trein

De vakbond CNV overweegt om volgende week woensdag niet te gaan staken in het openbaar vervoer. Dit vanwege de verkiezingen.

“De actiebereidheid is nog steeds enorm hoog, maar we zijn ook niet doof voor de vele geluiden, ook onder onze leden buiten het openbaar vervoer, om verkiezingsdag te ontzien”, zegt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV Vakmensen. “We zijn hierover in gesprek met onze leden en met de collega’s van het FNV. Een definitieve beslissing hierover volgt zo snel mogelijk”.

De bonden staken deze hele week voor meer loon en een lagere werkdruk. De onderhandelingen met de werkgevers zitten echter muurvast. Vandaar dat er ook volgende week weer acties zijn.

Donderdag rijden de bussen wel, maar de treinen van Arriva niet. Vrijdag rijden de treinen wel, maar staken de buschauffeurs weer.