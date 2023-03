VWOV: ‘stakingen van tafel en dan met een schone lei beginnen’

nieuws

Foto: Andor Heij

Wanneer de vakbonden stoppen met stakingen in het openbaar vervoer, willen de werkgevers graag aan tafel. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) wil de cao-puzzel met vakbonden in zijn geheel opnieuw leggen.

Volgens de VWOV rijdt deze woensdag landelijk gezien ruim de helft van het openbaar vervoer. Het is de zoveelste staking van het treinpersoneel en de buschauffeurs en het eind lijkt niet in zicht. Fred Kagie, voorzitter van de VWOV: ‘Wat ons betreft kunnen we aan tafel zodra de vakbonden een adempauze aankondigen en stoppen met de stakingen.’ De VWOV geeft nog een keer aan dat er nu vanuit de werkgevers geen voorstellen liggen. Kagie: ‘De lei is schoon. Wij hebben ons laatste voorstel in zijn geheel ingetrokken.’

Kagie vervolgt: ‘Als de stakingen stoppen kunnen we opnieuw in gesprek. Dat kan ook met een procesbegeleider erbij als dat helpt. Een randvoorwaarde voor ons is dat afspraken betaalbaar en uitvoerbaar moeten zijn.’ FNV legt nog altijd een looneis neer van 16,9% bij een cao van een jaar. CNV eist 14% loonsverhoging bij een cao van 18 maanden. De VWOV: ‘Dat geld is er niet. Stakingen duperen reizigers en het brengt niets. Ook als bussen deels rijden werkt dat ontwrichtend.’