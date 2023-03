VVD wil Formule E naar Groningen halen: “Mooie kans om ons als duurzaam en innovatief op de kaart te zetten”

nieuws

Foto: David Merrett - https://www.flickr.com/photos/davehamster/49380124822/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87182891

De Formule E moet naar Groningen worden gehaald. Dat vindt de fractie van de VVD in de gemeenteraad die denkt dat het een mooie kans is om Groningen als duurzame en innovatieve gemeente op de kaart te zetten.

“Een uniek aspect van de Formule E is dat de races worden gehouden op straatcircuits”, vertelt raadslid Rik Heiner. “Dit betekent dat de races plaatsvinden in stedelijke omgevingen. Hierdoor krijgt het publiek de mogelijkheid om de race van dichtbij mee te maken en wordt de stad waar de race plaatsvindt volop in de schijnwerpers gezet. Het is een hele mooie kans om Groningen op een unieke manier te presenteren aan een internationaal publiek.”

Formule E

De Formule E bestaat sinds 2014. De autosportklasse, die georganiseerd wordt door de FIA, bevat alleen elektrische auto’s. Aan wedstrijden doen twaalf teams mee, die samen vierentwintig coureurs leveren in evenveel auto’s. De races worden ‘ePrix’ genoemd, en worden gehouden in twaalf steden over de hele wereld. Racecircuits worden aangelegd in steden en zijn tussen de 2,5 en 3 kilometer lang. Het geluidsniveau is ongeveer 80dB. Ter vergelijking: het geluidsniveau van een normale auto ligt op 70dB.

Rik Heiner (VVD): “Wedstrijd biedt economische en maatschappelijke voordelen”

Heiner: “Het is een internationale raceklasse die steeds populairder wordt. De klasse richt zich op duurzaamheid en innovatie, en daarmee sluit het naadloos aan bij de ambities van de gemeente Groningen om voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Wij denken dat door deze wedstrijd naar Groningen te halen, dat we hiermee de voordelen van elektrisch vervoer extra goed kunnen benadrukken. Daarnaast biedt het organiseren van deze wedstrijd ook economische en maatschappelijke voordelen. Zo stimuleert het de lokale economie, maakt het internationale publiek kennis met Groningen en wordt de naamsbekendheid van onze gemeente vergroot. Ook denken wij dat het binnenhalen van deze wedstrijd kan bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor elektrisch vervoer en duurzame mobiliteit in onze regio.”

De fractie vraagt aan het gemeentebestuur of men actief wil gaan lobbyen om de wedstrijd naar Groningen te halen.