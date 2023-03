VV Groningen zoekt na doorstart nieuwe leden en sponsoren: “We willen weer die gezellige vereniging zijn”

nieuws

Foto Andor Heij: Kantines VV Groningen, Potetos en VVK op sportpark het Noorden.

Weer een gezellige vereniging zijn waar mensen met veel plezier naar toe gaan. Dat is het doel van het nieuwe bestuur van VV Groningen.

Het is ongeveer vier weken geleden dat VVG op sociale media bekendmaakte dat de stekker er uit gaat. “Ik moest het nieuws ook op deze plek lezen”, vertelt aspirant-voorzitter Oscar Groenboom. “Zelf ben ik al behoorlijk lang actief bij VVG waarbij ik jarenlang in het eerste elftal heb gespeeld en ook een tijdlang aanvoerder ben geweest. Dat de situatie zo penibel was, dat was bij mij niet bekend. Het nieuws raakt je, en het emotioneert je. Maar vervolgens ga je al snel nadenken, wat kunnen we doen? En daaruit is het idee ontstaan om een doorstart te maken. Op een Algemene Ledenvergadering bleek dat er draagvlak is voor het plan, en dat we, op dat moment, door zeker dertig mensen gesteund werden die samen de schouders er onder willen zetten.”

“Achter de schermen gebeurt er op dit moment heel veel”

VVG bestaat sinds 1929 en speelt op sportpark Het Noorden. Reden om de club op te heffen zouden financiële problemen zijn. Groenboom daarover: “Financieel gaat het niet goed. Het geluk is dat er geen grote schulden zijn. Bottleneck zijn de energiekosten. Dus daar zijn we nu vooral mee bezig om dit op de rit te krijgen. Zo zijn we druk aan de slag om sponsoren aan ons te binden. Maar ook zijn er goede gesprekken met de gemeente Groningen. Achter de schermen gebeurt er op dit moment heel veel.” Volgens de aspirant-voorzitter is het niet zo dat er een crowdfundingsactie is gestart: “Maar wat er nog niet is, kan er nog wel komen.”

“KNVB geeft boete van achtduizend euro, waarvan vierduizend euro voorwaardelijk”

De KNVB had afgelopen week een minder prettige verrassing: “Ze namen contact met ons op omdat hen ter ore was gekomen dat we opnieuw wilden gaan opstarten. Dit nadat dus eerder de twee teams die we nog hadden teruggetrokken waren. Dit betekent dat we een boete gaan krijgen van achtduizend euro waarvan vierduizend euro voorwaardelijk. Ja, daar balen we van. Maar we hebben ook gezegd, daar laten we ons niet door uit het veld slaan. We gaan er voor en we gaan dit tot een goed einde brengen.”

“Straks met drie teams gaan spelen”

Behalve een zoektocht naar sponsoren is de club ook op zoek naar nieuwe leden. “We hebben op dit moment 35 spelende leden. Dat moeten er minimaal vijftig zijn. De afgelopen dagen heeft het al verschillende nieuwe leden opgeleverd, en ook hebben mensen zich aangemeld voor onze Club van Honderd, die we nieuw leven in hebben geblazen. Uiteindelijk willen we straks in het nieuwe seizoen gaan spelen met drie teams. Het tweede team is inmiddels compleet. Met het eerste team zijn we bezig. De bedoeling is dat dit team prestatiegericht gaat werken, maar dat ook gezelligheid belangrijk is. We zijn ook bezig om voor dit team een trainer aan te stellen. En we willen nog een derde team hebben. Dit mag een seniorenteam zijn, een damesteam of een juniorenteam. Deze teams moeten we uiterlijk op 15 juni ingeschreven hebben voor het komende seizoen.”

“We willen weer die gezellige vereniging zijn”

Maar één ding is volgens Groenboom het belangrijkste: “Dat is de gezelligheid terugbrengen. In 2029 bestaan we honderd jaar. We zijn een club met een rijke historie. We zijn een club waar mensen het altijd leuk en gezellig hebben gehad. Die vereniging willen we weer zijn. De afgelopen jaren lag de nadruk op de sportieve prestaties, en dat heeft in zekere zin geen goed gedaan. Wij willen weer die plek zijn waar mensen met plezier naar toe gaan. Zowel jong als oud. En daar ga ik hard aan werken. Dat ga ik samen doen met Jhonny Meter. Het huidige bestuur is tot 1 juli in dienst, daarna nemen wij het over.”