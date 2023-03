nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Er is sinds vrijdagavond een jonge vrouw vermist. Dat meldt burgernet. Ze is voor het laatst gesignaleerd in de omgeving van de Reitdiephaven.

Ze is 1.70 lang, heeft een slank postuur en heeft zwart haar. De vrouw draagt een Napapijri jas, zwarte broek, zwarte schoenen en een zwarte pet.

Update: Burgernet meldt dat de vrouw inmiddels is aangetroffen.