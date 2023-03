Vroege tegentreffer doet FC Groningen de das om tegen AZ

sport

FC Groningen heeft zaterdagavond met 1-0 verloren op bezoek bij AZ. In Alkmaar waren de Groningers niet kansloos, maar bleek een vroege goal van Jesper Karlsson niet te overkomen.

Na drie minuten voetbal was het al raak. De Zweed Jesper Karlsson kreeg de bal voor zijn voeten, maakte een pirouette en haalde prachtig uit van afstand: 1-0. FC Groningen moest in de achtervolging. En kansloos waren ze zeker niet. Aanvaller Elvis Manu kreeg meerdere kansen op de gelijkmaker, maar kwam niet verder dan een schot op de paal.

Tweede helft

In het tweede bedrijf waren de grootste kansen voor de thuisploeg. Doelman Michael Verrips had goede reddingen in huis en hield zijn ploeg daarmee op de been. De Groningers probeerden de gelijkmaker nog wel te vinden, zeker met Luciano Valente en Florian Krueger als verse krachten, maar liepen tegen de Alkmaarse muur op. FC Groningen had een puntje verdiend, maar moest met lege handen de bus in.

Volgende week

Komende zondag zal het gaan spoken in de Euroborg. Aartsrivaal SC Heerenveen komt naar de groene kathedraal. FC Groningen moet dan winnen om aansluiting te houden met Excelsior en FC Emmen, de nummer zestien en vijftien van de Eredivisie. De aftrap is om 12.15 uur.