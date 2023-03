Vrijwilligers steken zaterdag de handen uit de mouwen tijdens NLdoet

nieuws

Op verschillende plekken in de gemeente steken vrijwilligers zaterdag de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds.

Zo wordt aan de Bieskemaar de korfbalkantine gepimpt, worden bij voetbalvereniging GEO in Garmerwolde allerlei klussen uitgevoerd en wordt bij speeltuinvereniging Oosterpoort aan de Meeuwerderweg de tuin en het gebouw schoongemaakt. Aan de Professor Enno Dirk Wiersmastraat gaan vrijwilligers aan de slag om een insectenhotel te maken. Vier jaar geleden werd tijdens NLdoet op deze plek een buurtpluktuin gerealiseerd. Die tuin is nu volwassen en behoeft wat aanpassingen. Zo is het de bedoeling om een insectenhotel te maken en ook om een stekjesmuur te realiseren. In totaal vinden in de gemeente zo’n vijftig activiteiten plaats.

NLdoet is een jaarlijks initiatief dat dit jaar op 10 en 11 maart plaatsvindt. Sinds november konden organisaties hun activiteiten aanmelden op de website van NLdoet, waarna vrijwilligers de mogelijkheid kregen om zich voor de activiteiten in te schrijven. Ook vrijdag werden al op tientallen plekken de handen uit de mouwen gestoken. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kwamen in actie in Zoetermeer, waar het echtpaar samen met vrijwilligers aan de slag ging om een aanliggende tuin bij een buurthuis klaar te maken voor een nieuw plantseizoen. De activiteiten van vrijdag werden geplaagd door het slechte weer.