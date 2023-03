Vrijdag met af en toe zon laat kwik iets oplopen, daarna kouder en meer kans op een (winterse) bui

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen lijkt de aanloop naar de lente steeds verder te veranderen in de aanloop naar de winter. De temperatuur daalt tot en met het weekend elke dag een graadje en de kans op een bui neemt steeds verder toe. Zondag brengt mogelijk zelfs wat natte sneeuw onze kant op.

Op vrijdag en zaterdag laat de zon zich nog redelijk vaak zien boven Groningen. De laatste dag voor het weekend klimt de temperatuur een graad of twee hoger dan op donderdag, met een maximum temperatuur rond de 8 of 9 graden. Buien lijken vrijdag niet op het programma te staan.

In de nacht naar zaterdag zou er een klein beetje motregen kunnen vallen en in de ochtend is er ook kans op een bui. Op zaterdagmiddag lijkt de kans op een bui vrij klein en kan ook de zon zich wat laten zien. Het kwik loopt op naar maximaal 6 graden, bij een matige wind uit het noordwesten.

Zondag wordt waarschijnlijk een gure dag, waarop het kwik nog één of twee graden lager uitkomt dan de dag ervoor. Met name in de ochtend en het begin van de middag. Daar horen buien bij, die misschien ook wat natte sneeuw meebrengen. Later op de dag trekken de buien waarschijnlijk verder naar het zuiden en kan opnieuw de zon doorbreken.

Begin volgende week wordt het steeds iets kouder, met een temperatuur die woensdag overdag daalt naar een graad of 4. Ook de kans op een winterse bui neemt waarschijnlijk toe en deze sneeuw kan op sommige plekken misschien wel blijven liggen door de nachtvorst. Dat kan ook voor gladheid gaan zorgen in sommige nachten en ochtenden.