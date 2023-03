Vrijdag geen treinen tussen Winschoten en Weener vanwege werkzaamheden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Tussen Winschoten en het Duitse Weener rijden komende vrijdag geen treinen. Vervoersbedrijf Arriva meldt dat er op deze dag spoorwerkzaamheden plaats zullen vinden.

Arriva zet bussen in. “Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd van ongeveer vijftien tot dertig minuten”, meldt Arriva. “Bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden.” De bussen vertrekken in Winschoten vanaf perron F op het busstation. In Bad Nieuweschans stopt de bus bij de bushalte, in Weener is de bus aan de voorzijde van het station te vinden.

Reizigers hebben voor het vervoer wel een geldig vervoersbewijs nodig. Arriva meldt dat mensen ingecheckt moeten zijn. Het meenemen van een fiets is niet mogelijk.