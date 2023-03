Aantal boetes voor rijden onder invloed neemt flink toe in gemeente

Foto: EnergePic via Pexels

Het aantal boetes voor rijden onder invloed van drank, drugs of medicijnen is in de gemeente Groningen vorig jaar flink toegenomen. Handhavers deelden ruim twintig procent meer boetes uit dan in 2021.

Dat blijkt uit politiecijfers die verzekeringsvergelijker Independer analyseerde. In totaal werden in 2022 565 boetes uitgedeeld voor rijden onder invloed in de gemeente. Dat zijn er honderd meer dan in het jaar ervoor.

Groningen staat in absolute cijfers bovenaan in de provincie als het gaat om het aantal boetes voor rijden met drank, drugs of medicatie. Oldambt is echter de gemeente waar per hoofd van de bevolking het vaakst is bekeurd voor rijden onder invloed. Waar in Groningen 2,8 bekeuringen per duizend mensen van vijftien jaar of ouder werden uitgedeeld, waren dat in Oldambt 6,6 boetes.

Ook in de provincie als geheel steeg het aantal bekeuringen voor rijden onder invloed. Er werden vorig jaar 8,2 procent meer boetes voor deze misdrijven uitgedeeld dan in 2021. Dat staat in schril contrast met de landelijke cijfers. Independer rekende uit dat het aantal boetes voor rijden onder invloed met ruim een derde (34,1 procent) toenam in het afgelopen jaar. In Zuid-Holland zagen handhavers zelfs een toename van bijna 44 procent.