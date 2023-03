Vorig jaar meer woningbranden in Groningen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De provincie Groningen telde vorig jaar 333 woningbranden. Dat is 15,6 procent meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de brandweer.

Vooral in de gemeente Groningen, Midden-Groningen en Westerkwartier had de brandweer het vorig jaar veel drukker. De toename in de gemeente Groningen bedroeg 11,6 procent. De stad telde tien woningbranden méér dan het jaar ervoor.

Door het aantal woningbrand-incidenten te delen door het totale aantal woningen kun je kijken hoe dit zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Vorig jaar waren er gemiddeld 11,6 meldingen van woningbranden per 10.000 huizen in Groningen. Het landelijk gemiddelde is 9,6 branden per 10.000 woningen.