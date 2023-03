Vorig jaar 709 meldingen bij Meld Misdaad Anoniem uit Groningen; gestage daling na eerste coronajaar

nieuws

Afbeelding via Meld Misdaad Anoniem

Het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem (M.) in Noord-Nederland daalde het afgelopen jaar gestaag door, na een piek tijdens het eerste coronajaar (2020). Dat blijkt uit jaarcijfers die dinsdag werden gepubliceerd.

In 2022 stuurde het meldpunt in totaal 709 meldingen uit Groningen naar de politie en andere opsporingsinstanties. Drugshandel lijkt de voornaamste reden waarvoor mensen een melding maken. Ook geweld, verkeersdelicten en financieel-economische delicten worden vaak genoemd in de anonieme tips.

De meldingen die binnenkwamen uit Noord-Nederland leverden 349 opgespoorde verdachten op en zorgde voor de inbeslagname van zestig wapens. Het aantal meldingen uit Groningen, Friesland en Drenthe daalde van 2.225 in 2021 naar 1.948 vorig jaar. Tijdens het eerste coronajaar (2020) werden de meeste meldingen gedaan in het noorden (2.385).

Zaken waarbij Meld Misdaad Anoniem een rol had

Meld Misdaad Anoniem haalt een aantal zaken aan uit het afgelopen jaar waarbij anonieme tips cruciaal bleken bij de aanhouding. Hieronder vindt een uit een kort overzicht:

Cijfers dalen: ‘Sneller geregeerd door waan van de dag’

Landelijk zag Meld Misdaad Anoniem haar aantal meldingen ook gestaag dalen. “Het maandelijks gemiddelde ligt inmiddels weer op het ‘oude’ niveau”, aldus Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem. “Mensen denken vaak na voordat ze melden, ze maken voor zichzelf afwegingen. Het lijkt erop dat ze nu weer sneller geregeerd worden door de waan van de dag.”

Meld Misdaad Anoniem bestaat nu twintig jaar. Sinds de oprichting stuurde het meldpunt ruim 305.000 meldingen naar de politie en opsporingsinstanties. Mede dankzij deze tips zijn minstens 36.000 aanhoudingen verricht. “Ondanks dat mensen vaak worstelen met dilemma’s rondom melden, weten ze M. te vinden”, vervolgt Janssen. “De anonimiteit zorgt ervoor dat belangrijke informatie toch bij de politie en opsporingsinstanties terecht komt, maar dat de melder buiten beeld blijft.”