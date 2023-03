Voorstel van SP om snel stappen te zetten na parlementaire enquête haalt bakzeil in Tweede Kamer

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een voorstel van SP-kamerlid Sandra Beckerman om snel stappen te zetten na de resultaten van de parlementaire enquête heeft dinsdag geen meerderheid gekregen in de Tweede Kamer. Vrijwel de volledige oppositie steunde het voorstel, de coalitie stemde tegen.

Dinsdag werd duidelijk dat de Tweede Kamer binnenkort voor het eerst de resultaten van de parlementaire enquête over de gaswinning gaat bespreken. Dit zal in commissieverband plaats gaan vinden. Pas in mei zal premier Mark Rutte (VVD) naar de Kamer worden geroepen voor een plenair debat. Beckerman diende een voorstel in om al eerder een debat te voeren zodat er versneld een oplossing gevonden kan worden voor Groningers die nu in moeilijkheden zitten.

Sandra Beckerman (SP): “Eerste stappen zetten”

Beckerman: “Premier Rutte vroeg in zijn eerste reactie op de parlementaire enquêtecommissie om geduld van de Groningers. Geduld? Terwijl deze week nog gedupeerden tegenover de Staat en de landsadvocaat in de rechtszaal moeten strijden voor schadevergoeding. We hebben zojuist het voorstel gesteund voor een debat na de meivakantie, maar we vinden ook dat er een debat moet komen om eerste stappen te kunnen zetten. Het kabinet heeft schriftelijk laten weten ook stappen te willen zetten, wel, laten we dat dan ook doen.” De coalitie stemde tegen dit voorstel.

Conclusies zijn hard binnengekomen

Bijna twee weken geleden presenteerde de parlementaire enquêtecommissie haar bevinden. Rutte heeft tot nu toe alleen laten weten dat de conclusies hard zijn binnengekomen. Het is onduidelijk wanneer het kabinet met een uitgebreide reactie komt. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw heeft maandag laten weten dat hoger beroepzaken vanuit de staat tegen gedupeerden worden stopgezet. Maar dat is voor verschillende partijen nog lang niet voldoende.

