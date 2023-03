Voedselbank Groningen: “Dringend behoefte aan groente, vlees, eieren en kaas”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Voor Voedselbank Groningen wordt het steeds lastiger om klanten boodschappen uit de schijf van vijf mee te geven. Voorzitter Maria Jongsma meldt dat producten als kaas, fruit en groente dringend nodig zijn.

Het gesprek met Jongsma vindt plaats op de dag waarop budgetinstituut Nibud, accountants- en advieskantoor Deloitte en de Universiteit van Leiden melden dat zes op de tien Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden. De resultaten betekenen dat de financiële gezondheid van huishoudens het afgelopen jaar is gedaald. Jongsma herkent die cijfers: “Op 1 januari hadden we 438 huishoudens die bij ons klant zijn. Op 31 december was dit gestegen naar 775. Momenteel hebben we rond de 800 huishoudens. We zien wel dat het aantal klanten stabiliseert.”

“Veel gezinnen zitten krap”

Volgens Jongsma is dat ook een gevolg van de toeslagen die door de overheid in het leven zijn geroepen. “Door de energietoeslag zien we dat huishoudens net boven de norm zijn komen te zitten. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn, want er zijn gewoon heel veel gezinnen die het heel krap hebben. Maar die net boven de norm uitkomen, waardoor ze niet van de Voedselbank gebruik mogen maken.”

“Tekort aan groente, fruit en vlees”

Bij de Voedselbank raakt het magazijn ondertussen leeg. “In december hebben we een kerstactie gehouden. Dit heeft veel droge kruidenierswaren opgeleverd. Daar hebben we op dit moment nog voldoende van. Maar als we naar andere producten kijken, dan zien we dat we een groot tekort hebben aan de schijf van vijf. Dan heb ik het over groente, fruit, vlees en eieren. Brood krijgen we gelukkig nog wel voldoende geleverd. Het betekent overigens niet dat mensen bij ons geen vers fruit of groente kunnen krijgen. Wij kopen dit op dit moment zelf in door middel van onze financiële reserves. Maar die reserves zijn niet oneindig.”

Oproep

Jongsma doet daarom een oproep: “We hebben dringend groente, fruit, vlees en eieren nodig. We hopen dat producenten deze oproep lezen en dat ze ons uit de brand willen helpen. En ook zijn financiële donaties welkom zodat we daarmee zelf producten aan kunnen schaffen.” Wat de oorzaak is waarom het aanbod van producten is afgenomen is bij Jongsma onduidelijk. Meer informatie over Voedselbank Groningen vind je op deze website.