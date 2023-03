Vocaal Ensemble Groningen brengt kooruitvoering uit van Anouks ‘Birds’

oogochtendshow

Foto: Google Maps

De Engelse componist William Byrd is dit jaar 400 jaar geleden overleden. Het Vocaal Ensemble Groningen brengt zondagmiddag 5 maart een lofzang aan de componist, door middel van het opvoeren van zijn Cantiones Sacrae in de Lutherse kerk aan de Haddingestraat.

“William Byrd is één van de twee groten van de Engelse renaissance,” legt Wilfred Reneman uit, die de leiding heeft over het projectkoor. “Hij heeft een feilloze techniek, die hij koppelt aan fantasie en inlevingsvermogen. Een stuk moet niet alleen goed zijn op het technische vlak, maar moet ook mooi en harmonieus zijn.”

Polyfonie

“Zijn stijl kenmerkt zich door polyfonie. Dat betekent dat elke stem zelfstandig zijn weg moet vinden. Het resultaat: heel veel canons en partijen die over elkaar heen vallen. Later wordt het één melodie met een baspartij en akkoorden ertussen. Dan gaat het lijken op Mozart en andere populaire componisten. Maar daarvoor heb je te maken met stemmen die als wormen door de emmer krioelen,” vertelt Reneman enthousiast.

‘Birds’ van Anouk

Het thema begon als een grap: “Dan kunnen we ook wel iets met vogels doen en het nummer ‘Birds’ van Anouk. Het zit er allemaal in en we gaan renaissance stukken doen met vogelgeluiden als inspiratie.”

Het projectkoor bestaat uit twintig mensen. Het concert in Groningen vindt plaats zondagmiddag 5 maart vanaf vier uur in de Lutherse kerk aan de Haddingestraat. Aan de deur zijn kaarten te verkrijgen en je kunt reserveren via de website vocaalensemblegroningen.nl

Het interview van Wilfred Reneman in de OOG Ochtendshow is hier te beluisteren:

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here