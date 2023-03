Groningen is weer een bos rijker: het Vinkebos. Zo hebben de leerlingen van de W.A. van Lieflandschool in Vinkhuizen hun Tiny Forest genoemd. Dit minibos geeft ze de kans om meer van de Nederlandse natuur te ontdekken.

De kinderen hebben al een aantal lessen over de natuur gehad en mochten de boompjes zelf planten op hun eigen schoolplein. Het Vinkebos is niet alleen voor de leerlingen van de W.A. van Lieflandschool. Het is een plek waar kinderen uit de hele buurt kunnen spelen.