Vindicat verbreekt banden met studentenhuis en schorst leden om levende gans en hakenkruis

Foto: Sebastiaan Scheffer

Studentenvereniging Vindicat heeft zaterdag de banden met een studentenhuis verbroken nadat eerder op de dag foto’s naar buiten waren gekomen waarop te zien is dat er in het huis een hakenkruis op de muur is geschilderd en in het huis een levende gans rondloopt.

“Het is beschamend en onthutsend”, reageert Senatus Rector Adriaan Zoetmulder van Vindicat. “Wat hier is gebeurd kan absoluut niet. Wij distantiëren ons als bestuur van dit gedrag. Wij zijn inmiddels een onderzoek gestart naar de situatie. Ook onderzoeken we welke maatregelen we kunnen treffen. Inmiddels hebben we wel besloten om de banden met het betreffende huis te verbreken. Ook hebben we de Vindicat-leden die hier wonen, geschorst. Dit betekent dat zij niet langer deel kunnen nemen aan activiteiten van onze vereniging. Afhankelijk van het onderzoek, en de resultaten die het oplevert, kunnen we verdere maatregelen nemen.”

“Dit mag nooit plaats vinden”

Op de vraag of de Senatus Rector daarmee bevestigt of het om een Vindicathuis gaat reageert Zoetmulder: “Het pand is niet van ons, maar er wonen wel leden van Vindicat. En dat betekent dat wij hierin verantwoordelijkheid moeten nemen. Tot slot wil ik aangeven dat we dit zo snel mogelijk op willen lossen. Zoiets mag nooit plaats vinden. Wel is het voor ons als bestuur moeilijk om achter al onze voordeuren te kijken. We kunnen niet overal zicht op houden.”

Tweede Vindicat-incident in een week tijd

Het onderwerp krijgt aandacht doordat er zaterdagochtend een bericht binnenkwam van een buurtbewoner op de redactie van stadsblog Sikkom. Deze buurtbewoner vertelde dat er een gans in het studentenhuis werd gezien. Ook viel daarbij een enorm hakenkruis op dat op een muur was geschilderd. Uit onderzoek is gebleken dat er twee ganzen in de woning verbleven. De dieren zijn inmiddels opgehaald door medewerkers van de Dierenambulance. Ze zijn overgebracht naar een locatie om bij te komen. Volgens Dierenambulance Groningen hebben de dieren kapotte veren en zijn ze erg bang. Het is het tweede Vindicat-incident in een week tijd. Vorige week werd gemeld dat voorbijgangers met bier werden bekogeld vanaf het balkon van de sociëteit aan de Grote Markt. Het bestuur van Vindicat liet daarop weten dat het balkon voorlopig is afgesloten.

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Zoveelste voorbeeld waarbij Vindicat geen boodschap heeft aan mensenrechten en dierenwelzijn”

Fractievoorzitter Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren is geschokt door het nieuws: “Niet alleen vanwege het dierenleed dat gepaard gaat met het houden van een watervogel in een studentenkamer, maar ook vanwege het walgelijke hakenkruis. Dit is het zoveelste voorbeeld waarbij Vindicat geen boodschap heeft aan mensenrechten en dierenwelzijn. We kijken uit naar een steekhoudende reactie van het bestuur van de vereniging, en anders is het tijd voor ons als gemeenteraad om de escalatieladder van Vindicat erbij te halen.”

Jimmy Dijk (SP): “Dit moet gewoon gestraft worden”

Jimmy Dijk is fractievoorzitter van de SP. Hij sluit zich bij de woorden van Pechler aan: “Vorige week hadden we inderdaad het balkon-incident. Daar is niks aan gedaan. Terwijl we als gemeenteraad wel een escalatieladder hebben ingevoerd. Het wordt echt tijd dat we iets gaan doen. Het gaat om incident op incident. Het is een structureel probleem waarbij we het hebben over onaanvaardbaar gedrag. En dit vraagt ook om een reactie van de burgemeester. En dan bedoel ik niet eindeloos kopjes koffie drinken. Ik ken namelijk geen enkele vereniging die zoveel persoonlijke aandacht krijgt van onze burgemeester. Dit moet gewoon gestraft worden. Het is tijd voor boetes.”