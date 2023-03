Vindicat-studenten tijdelijk weg uit ‘ganzen-huis’ na bedreigingen

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Vindicat heeft de studenten die betrokken zijn geweest bij het ‘ganzen-incident’ tijdelijk op een andere plek ondergebracht. Volgens de vereniging was dat noodzakelijk, nadat er bedreigingen werden geuit richting de vereniging en de betrokken studenten.

Dat bevestigt de studentenvereniging dinsdagmiddag.

De studenten in wiens huis zaterdag twee ganzen werden aangetroffen in één van de kamers (waar ook een hakenkruis en een Davidsster op de muur waren geklad) slapen nu op een ander adres. Vindicat-rector stelt dat dat is gebeurd, nadat er bedreigingen bij de vereniging binnenkwamen rond het incident. De Vindicat-voorman wil verder weinig kwijt over hoe de studenten er nu aan toe zijn: “Maar dat ze geschrokken zijn door alles, is wel duidelijk.”

De bedreigingen richting de studenten en het corps lijken het gevolg van het ‘ganzen-incident’, waarbij Dierenambulance zaterdag twee gewonde en getraumatiseerde ganzen weghaalde uit een studentenhuis waar alleen leden van Vindicat wonen. De dieren werden, na behandeling bij de Dierenambulance, overgebracht naar de opvang van Bikers 4 Animals in Borgweer.

Het incident leverde het corps een storm aan kritiek op. Het corps zelf distantieert zich van de actie van haar leden (het huis waar de studenten wonen is geen officieel Vindicat-huis) maar schorste het verenigingshuis wel. Daarnaast dreigt een schorsing voor de studenten.

Ook wil een aantal dierenwelzijnsorganisaties aangifte doen tegen de studenten na het incident. Vindicat heeft op haar beurt contact gezocht met de politie, na de bedreigingen van de afgelopen dagen.