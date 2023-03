Vindicat sluit balkon na incident, SP wil dat burgemeester aan de slag gaat

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Studentenvereniging Vindicat heeft het balkon van de sociëteit aan de Grote Markt afgesloten nadat er zaterdagmiddag een incident heeft plaatsgevonden. Volgens Sikkom werden voorbijgangers bekogeld met bier.

Eén van de voorbijgangers die bekogeld werd meldde zich bij het stadsblog. Bij Vindicat zou een feest hebben plaatsgevonden op het balkon: “Helaas vond een aantal van hen het nodig om moedwillig en herhaaldelijk bier over passanten te gooien”, zo meldt een ooggetuige aan het stadsblog. Toen er iets van werd gezegd, werden er vanaf het balkon minder fraaie woorden geroepen. Op de Grote Markt wordt momenteel gewerkt aan de herinrichting. Om van de noordzijde van de Grote Markt naar de Oosterstraat te lopen moeten voorbijgangers langs de ingang van Vindicat lopen, onder het balkon door.

Vindicat: “We zijn aan het onderzoeken wat er is gebeurd”

Adriaan Zoetmulder is de Senatus Rector van Vindicat: “De persoon die zich bij Sikkom heeft gemeld, heeft ook contact met ons opgenomen. Wij hebben aan diegene onze excuses aangeboden. Tegelijkertijd zijn we een onderzoek gestart naar wat er nu precies is gebeurd. Het klopt inderdaad dat er een feestje plaats heeft gevonden. Als bestuur hebben wij niet gezien dat er met drinken gegooid is, en ook is ons niet opgevallen dat er lelijke woorden zouden zijn geroepen. Wij zijn op dit moment bezig te achterhalen wie de personen op het balkon waren. Is er moedwillig met bier gegooid, of is het per ongeluk naar beneden gevallen? En klopt het dat er minder fraaie woorden zijn gezegd? Dat zijn allemaal vragen voor ons onderzoek. Wel hebben we ervoor gekozen om het balkon voorlopig af te sluiten.”

“Dit gedrag willen wij niet”

Zoetmulder vertelt verder: “Dit gedrag waar we het nu over hebben is precies het gedrag dat wij als bestuur niet willen. De afgelopen jaren zijn we heel hard bezig met een cultuurverandering. Heel veel dingen gaan al goed. Dat dit vervolgens is gebeurd, daar balen wij van. We roepen daarom de jongeren op die hier bij betrokken waren om zich te melden bij ons. Afhankelijk van het onderzoek kunnen we vervolgens gepaste maatregelen nemen.”

Jimmy Dijk (SP): “Afgelopen week werd de interventieladder actief”

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk wil dat de burgemeester in actie gaat komen. “De afgelopen jaren hebben er bij Vindicat meerdere incidenten plaatsgevonden. Iedere keer was de strekking ongeveer hetzelfde. De burgemeester voerde een goed gesprek en men ging verder met de dagelijkse gang van zaken. Maar nu is er echt een verschil. In oktober 2021 hebben wij een voorstel ingediend voor een escalatieladder. Dat is uiteindelijk een interventieladder geworden die sinds afgelopen week actief is.”

“Burgemeester moet aan de slag”

Dijk: “Deze incidenten waar we het over hebben, die staan niet los van elkaar. Het is een structureel probleem binnen verenigingen, waarbij de verenigingscultuur bepalend is voor het gedrag van de leden. Ik vind dat de burgemeester met deze interventieladder aan de slag moet. Die ladder heeft als uitgangspunt dat iedere keer als er iets gebeurd, dat de straf wat erger wordt. Dus ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. En het is ook goed om die vergelijking te blijven maken. Als fans van FC Groningen bier op het veld kegelen, dan komt de burgemeester direct met een verplichte buscombi. Je kunt niet met twee maten meten.”