Vijlbrief grijpt in bij trage afhandeling van bezwaren richting NCG

Foto: Rijksoverheid

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw heeft maandag direct ingegrepen richting de Nationaal Coördinator Groningen rond de afhandeling van lopende bezwaren bij het mijnbouwschade-instituut. De tweehonderd gedupeerden met een (langlopend) bezwaar krijgen allemaal binnen twaalf weken uitsluitsel. Als dat niet zo is, moet het NCG in het voordeel van de gedupeerde oordelen.

RTV Noord maakte maandagochtend wereldkundig dat zo’n tweehonderd bevingsgedupeerden die het niet eens zijn met een beslissing van de NCG nu maanden moeten wachten op uitsluitsel over hun bezwaar. Dat komt volgens de NCG door een tekort aan juristen.

‘Zeer ongewenst na gaswinningsenquête’

“Het is zeer ongewenst dat mensen juist kort na het verschijnen van het enquêterapport over de Groningse gaswinning worden teleurgesteld over het trage verloop van hun bezwaar”, aldus Vijlbrief. “Ik vind het ongewenst dat bewoners zo lang op een uitspraak naar aanleiding van hun bezwaar moeten wachten. Bewoners mogen geen last hebben van het feit dat het NCG niet lukt om binnen de wettelijke termijn op hun bezwaar te reageren.”

‘Niet op tijd? Dan voordeel voor gedupeerde’

Volgens Vijlbrief is de NCG al begonnen met een versnellingsactie. Ongeveer de helft van de bezwaarmakers krijgt volgens de staatssecretaris de komende twee weken een formele beslissing op hun bezwaar.

Maar de andere honderd bezwaren moeten ook binnen de gestelde tijd zijn afgehandeld, aldus Vijlbrief: “Daarom heb ik NCG opdracht gegeven om per direct maatregelen te nemen en alle overige circa 100 bezwaren binnen de wettelijke termijn van 12 weken af te handelen. De betreffende interne processen worden verkort, onder meer door de inhuur van extra juristen.”

Als het de NCG niet lukt om de bezwaren binnen twaalf weken af te handelen, moet de NCG ‘in het voordeel van betreffende eigenaren handelen’, aldus Vijlbrief: “Dit is in lijn met de opdracht die de NCG heeft om zaken te versnellen.”