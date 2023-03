Pointer: ‘Vijfhonderd foute energielabels van één inspecteur kosten Groningse huurders miljoenen; toezicht faalt

nieuws

Foto: Ri via Pixabay

Zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken als database EP-online zijn bijna tien jaar niet in staat geweest om vijfhonderd foute energielabels op Groningse woningen, die werden afgegeven door één inspecteur, in te trekken of aan te passen. Dat kostte de bewoners miljoenen aan teveel betaalde huur.

Dat blijkt uit onderzoek van het journalistieke onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCRV.

Volgens Pointer is nu duidelijk dat van 507 appartementen in Groningen het energielabel niet klopt. Omdat een hoger label ook een hogere prijs betekent, betaalden de bewoners jarenlang teveel huur.

Ook kopers van verdachte panden kwamen van een koude kermis thuis. Zo kocht Anders Invest een pand aan de Trompsingel van Pronkjewail (dit bedrijf raakte ook verwikkeld in de fraudezaak). Dit pand bleek tussen de 7 en 8 miljoen euro minder waard te zijn dan de aankoopprijs, omdat de energielabels niet deugden.

Eén inspecteur kan jarenlang zijn gang gaan

Op twee na werden alle energielabels afgegeven door één inspecteur. Sommige van deze labels weken niet een klein beetje af, maar een beetje boel: de woningen hadden soms 8 of 9 jaar een label A of hoger, terwijl dat eigenlijk een label D, E ,F of in sommige gevallen zelfs G moest zijn. Huurders betaalden daardoor per maand tussen de 50 tot 200 euro per maand te veel.

Hoewel er al sinds 2016 twijfels waren over de labels die de inspecteur uitgaf, begon SKW (nu SKG-IKOB) pas in 2019 met het intrekken van bijna tweeduizend foute labels die werden afgegeven. Een jaar later werd de inspecteur geschorst. De labels die de inspecteur opmaakte, bleven jarenlang op EP-online staan, de officiële Nederlandse database voor energielabels.

Ondanks de reeks klachten kon de inspecteur tot 2020 door blijven werken. Pas toen schorste SKW de licentie van de inspecteur. Opvallend genoeg is de inspecteur nu gewoon weer actief, nadat hij zich vorig jaar weer kon registreren.

Wetgeving laat op zich wachten

Voorlopig lijkt het dus alsof frauduleuze energielabel-verstrekkers hun gang kunnen blijven gaan, zolang er geen wetgeving is waarmee individuele frauderende inspecteurs kunnen worden aangepakt. Minister Hugo de Jonge en zijn ministerie zijn daarnaast bezig met een onafhankelijk onderzoek =naar het controlesysteem rondom energielabels.

De Jonge liet vorige maand nog weten te denken dat het probleem met de labels zich voornamelijk in Groningen afspeelt. Extra maatregelen, zoals het strafbaar stellen van verhuurders die hun huren te hoog maken, wil De Jonge niet. Daarmee zou de druk op het strafrecht te hoog worden en de zaken kunnen nu wel via het privaat- of bestuursrecht worden afgehandeld.

Het volledige onderzoek wordt komende zondag verbeeld op bij KRO-NCRV op NPO2. Pointer besteedt vanaf 22.10 uur aandacht aan de kwestie.