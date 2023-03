Via wc ontsnapte tbs’er is na twee maanden terug in Van Mesdagkliniek

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De tbs-gestelde die zich op 10 januari onttrok aan zijn verlof via een wc-bezoek in de binnenstad van Groningen, zit inmiddels weer in de Van Mesdagkliniek.

Dat meldt RTV Noord vrijdagmiddag.

De man zou twee maanden weg zijn geweest. Het is niet bekend of de man is aangehouden of zichzelf heeft gemeld. Wel is bekend dat de tbs’er een paar dagen in een politiecel heeft gezeten. Dat gebeurt standaard, omdat moet worden onderzocht of de veroordeelde opnieuw een misdrijf heeft gepleegd. Of dat zo is, is niet bekend.

De tbs-gestelde uit de Van Mesdagkliniek ontsnapte iets meer dan een maand geleden in de binnenstad van Groningen. Dat gebeurde tijdens een begeleid verlof in de Groningse binnenstad. De veroordeelde persoon wilde naar een toilet en zag daarbij kans om van zijn begeleider te vertrekken. Wie de tbs’er is, is nog steeds niet bekend.