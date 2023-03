Vertrouwen in Rijkswaterstraat begint te rammelen rond Gerrit Krolbrug: “Amateuristisch, chagrijnig, is het onwil?”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Het vertrouwen in Rijkswaterstaat om met een goede oplossing te komen voor de Gerrit Krolbrug begint te rammelen. Politieke partijen noemen de situatie amateuristisch, de bewonersorganisatie begrijpt niet hoe het zo mis kan gaan.

“Wij hebben in augustus vorig jaar aangegeven dat de oevers van het Van Starkenborghkanaal volgens onze eigen indrukken te zwak zijn om hellingbanen te bouwen”, vertelt Chris van Malkenhorst van het bewonerscomité. “Dat geluid hebben wij ook gecommuniceerd met de betrokkenen. Maar er is niets mee gebeurd. En ik vind het onbegrijpelijk dat een organisatie als Rijkswaterstaat deze risico’s niet zelf boven water heeft gekregen. En dat men nu voor de tweede keer het project af moeten blazen waarbij de redenen identiek zijn.”

Gerrit Krolbrug

Bij de brug zou volgende maand gestart worden met de aanleg van hellingbanen. Deze hellingbanen dienen te vervanging van de huidige fietsbruggen die slecht toegankelijk zijn voor mensen die minder mobiel zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de zuidelijke oever, aan de kant van de Korrewegwijk, niet stevig genoeg is om de constructie van de hellingbanen te dragen. De Gerrit Krolbrug werd in mei 2021 aangevaren. De brug raakte daarbij zwaar beschadigd en is sindsdien onbruikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers maken sindsdien gebruik van twee aparte bruggen.”

De Gerrit Krolbrug werd in mei 2021 aangevaren door een schip en raakte zwaarbeschadigd. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Is het onwil wat we hier zien?”

Benni Leemhuis is raadslid voor GroenLinks: “Ik ben onvoorstelbaar chagrijnig over dit nieuws. Hoe is dit nu toch weer mogelijk? Kijk, ik ben geen ingenieur. Maar we hebben het over het Van Starkenborghkanaal. Dat is voor Rijkswaterstaat een belangrijke hoofdvaarweg. Ik kan me voorstellen dat een organisatie als Rijkswaterstaat iedere centimeter van het kanaal in kaart heeft gebracht. Dat je weet hoe het er voor staat met de bodemgesteldheid. En ik vraag mij af, is het onwil wat we hier zien? Of is het onkunde?”

Hans de Waard (SP): “Ik vind het heel pijnlijk”

Raadslid Hans de Waard van de SP: “Dit is enorm teleurstellend. Het oogt ook allemaal erg amateuristisch hoe dit wordt aangepakt. Dat een organisatie als Rijkswaterstaat niet in staat is om dit goed aan te pakken. Het doet het vertrouwen absoluut geen goed. Je zou ook anders verwachten van een organisatie die zoveel ervaring heeft met het bouwen van bruggen. En ondertussen worden dagelijks duizenden mensen geconfronteerd met de problematiek op deze plek. De Gerrit Krolbrug is een verbinding die dagelijks door heel veel mensen wordt gebruikt. Ik vind het heel pijnlijk.”

Wethouder Broeksma (GroenLinks): “Wij rekenen erop dat de minister zich inspant voor een snelle en veilige tijdelijke verbinding”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer noemt het een zure appel. “Ik heb mijn teleurstelling en de teleurstelling van alle mensen in een scootmobiel, rolstoel, met een rollator, bakfiets, op de fiets of te voet, die de Gerrit Krolbrug willen gebruiken aan minister Harbers overgebracht. Ook heb ik benadrukt dat Groningen erop rekent dat hij zich inspant voor een snelle én veilige tijdelijke verbinding.” Zowel De Waard als Leemhuis overwegen om komende week vragen te gaan stellen. De Waard: “Het is denk ik goed om de wethouder over deze nieuwe ontwikkeling aan de tand te gaan voelen.”

Chris van Malkenhorst (Bewonersvereniging): “Van Rijkswaterstaat heb ik begrepen dat ze een intern onderzoek naar hun eigen handelen starten”

Van Malkenhorst vertelt dat het nieuws erg leeft onder de buurtbewoners van de brug: “Donderdag werd het naar buitengebracht. De afgelopen dagen ben ik door erg veel mensen aangesproken. Mensen vragen zich af wanneer dit nu eens ophoudt. Wanneer er nu eens een oplossing komt. Ik ben afgelopen week gebeld door de directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland die mij persoonlijk heeft geïnformeerd over de nieuwe situatie. Hij vertelde mij dat het nieuws voor de organisatie zelf ook een grote teleurstelling is. Hij was not amused, en was hoorbaar geïrriteerd. Ik heb ook begrepen dat er een intern onderzoek gaat volgen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want dat is wat het is hè? Dit had veel eerder naar boven moeten komen.”

“Het draait om geld”

De bewonersorganisatie zag een hellingbaan vanaf het begin al niet zitten. “In de zomer van 2021 zijn we naar de wethouder gestapt. We hadden zelf onderzoek gedaan, en we waren gestuit op het bedrijf Janson Bridging. Zij waren in ons vizier gekomen naar aanleiding van werkzaamheden aan de Zaanbrug bij Wormerveer. Door de werkzaamheden was de brug daar ontoegankelijk en was er als oplossing een tijdelijke beweegbare brug van Janson neergelegd. Handig en praktisch. Dat leek ons ook wel wat. Bij de wethouder kregen we echter nul op rekest. En misschien had de wethouder het wel gewild, maar ons werd verteld dat er gewacht moest worden op de kaders van de minister. Wat blijkt nu. De minister heeft maximaal drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor een tijdelijke constructie. Zo’n brug van Janson kost veel meer. Het draait allemaal om geld.”

“Als de hellingbanen verder van de oever komen te liggen moeten er bomen worden gepakt”

En toch wil de bewonersorganisatie opnieuw aansturen op een Janson-brug. “We kunnen vasthouden aan de hellingbanen, maar dat zal op deze plek niet gaan werken. De oever is te zwak. Doordat de oever te zwak is, is er een groot risico dat de damwanden gaan schuiven. Dat is levenslink. Men wil nu de hellingbanen verder van de oever afleggen. Daarvoor zullen er bomen en bosschages gekapt moeten gaan worden. Van omwonenden heb ik begrepen dat men daar bezwaar tegen aan gaat tekenen. En ik kan me voorstellen dat andere organisaties dat ook gaan doen. Voor die bezwaarprocedures van tafel zijn, ben je weer een jaar verder. Daarom zeg ik: stop met die hellingbanen, en kijk naar deze Janson-brug. Die kost meer geld, maar dan moet er maar voor gezorgd worden dat er meer geld naar Groningen komt. Er zullen vast wel potjes zijn waar nog iets in is te vinden.”

“Met een Janson-brug heb je een goed alternatief”

Volgens Van Malkenhorst kan deze Janson-brug ook redelijk eenvoudig aangelegd worden. “De brughoofden van de Gerrit Krolbrug zijn nog in tact. Daar kun je gebruik van maken. Op den duur zal er aan de brug gewerkt gaan worden als de nieuwe Gerrit Krolbrug aangelegd wordt, maar de verwachting is dat pas in 2026 op zijn vroegst de schop de grond in gaat. Dat duurt nog zeker drie jaar. Dan ben je weer een hele tijd verder, waarbij je in de tussentijd kunt werken aan een goed plan, terwijl je wel al een goed alternatief hebt liggen. En actie is ook nodig. De huidige fietsbruggen slijten snel door het intensieve gebruik.”